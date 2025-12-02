Doğal çikolata olarak biliniyor bağışıklığı güçlendiriyor

National Library of Medicine kaynaklarına göre; muşmula, anti-diyabetik ve antioksidan özelliklerine katkıda bulunan yüksek konsantrasyonda önemli fenolik bileşenler içeren bir meyvedir. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir veya insülin direncini azaltabilir.

Bilimsel araştırmalar, muşmulanın bakterilerle savaşarak, enfeksiyonlara karşı koruyucu olabileceğini de ortaya koyuyor. Ancak düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.