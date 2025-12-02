Doğal çikolata olarak biliniyor bağışıklığı güçlendiriyor
02.12.2025 18:49
İHA
Soğuk havalarda sıkça tüketilen ve ‘doğal çikolata' olarak da bilinen muşmula meyvesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Aydın'da pazarcılık yapan Erol Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ileri sürdü.
Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, “Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker” şeklinde konuştu.
Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
BİLİM NE DİYOR?
National Library of Medicine kaynaklarına göre; muşmula, anti-diyabetik ve antioksidan özelliklerine katkıda bulunan yüksek konsantrasyonda önemli fenolik bileşenler içeren bir meyvedir. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir veya insülin direncini azaltabilir.
Bilimsel araştırmalar, muşmulanın bakterilerle savaşarak, enfeksiyonlara karşı koruyucu olabileceğini de ortaya koyuyor. Ancak düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.