Doğanın eti olarak biliniyor. Dağlarda bolca var, toplayıp bin liraya satıyorlar

Kuzugöbeği mantarı, yüksek protein içeriği, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. B özellikle B grubu vitaminleri, D vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan bu mantar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynak oluşturur.

Kuzugöbeği mantarının en bilinen faydalarından biri, bağışıklık sistemini desteklemesi. İçerdiği polisakaritler, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.