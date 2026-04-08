Doğanın eti olarak biliniyor. Dağlarda bolca var, toplayıp bin liraya satıyorlar
08.04.2026 14:33
İHA
Çanakkale ve Kütahya'da kuzugöbeği mantarları toplanmaya başladı. Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu bin liradan satılıyor.
Çanakkale'nin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç dağ köylerinde vatandaşlar, kilosunun fiyatı bin liradan kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor.
Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor.
KİLOSU BİN LİRA
Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çaldağ köylerinde yaşayan köylü vatandaşlar kuzugöbeği mantarını toplayarak kilosunu fiyatı bin liradan mantar toptancılarına satıyorlar.
Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarı sattım. Göbek deriz biz buna. Kilosunu bin liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı ümidimiz sarı mantar ve ayrı mantarında. Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve çevresinde etkili olan yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarları toplanmaya başlandı.
DAĞLARCA BOLCA ÇIKIYOR
Lezzetiyle "doğanın eti" olarak bilinen kuzugöbeği, ilçede yağışların ardından dağlarda bolca çıkan kuzugöbeği mantarı, sofraları süslerken, hem ekonomik değeri hem de eşsiz aromasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Hisarcık ve çevresindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanarak hem evlerde tüketiliyor hem de alıcılara kilosu 1000 liradan satışa sunuluyor.
Kendine has aroması ve et lezzetini andıran tadıyla dikkat çeken mantar, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.
Kuzugöbeğinin mevsiminin geldiğini belirten İbrahim Değirmenci, "Doğa yürüyüşüne çıktığım son günlerde çam ve kavak ormanlarında kuzugöbeği mantarı bolca çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarının diğer mantarlardan çok farklı bir lezzeti var. Ciğer tadında olan kuzugöbeğinin genelde kızartmasını yapıp pilavla birlikte tüketiyoruz. Yumurta ile de çok güzel oluyor. Ayrıca kurutup sos olarak da kullanıyoruz" dedi.
ZENGİN BESİN İÇERİĞİ VAR
Kuzugöbeği mantarı, yüksek protein içeriği, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. B özellikle B grubu vitaminleri, D vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan bu mantar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynak oluşturur.
Kuzugöbeği mantarının en bilinen faydalarından biri, bağışıklık sistemini desteklemesi. İçerdiği polisakaritler, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.
ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Kuzugöbeği mantarının içerdiği antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücre hasarını engeller. Bu da yaşlanma karşıtı etki gösterir ve cilt sağlığını destekler. Ayrıca kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda sindirim sisteminin sağlığına da önemli katkılar sağlar. İçeriğindeki lifler, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, mide problemleri ve hazımsızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir.
