Doğduğu toprağa sahip çıktı. Şehrin her köşesine fidan dikiyor
09.04.2026 10:08
İHA
Hakkari'de yaşayan girişimci ve bitki uzmanı, çevre kirliliğine dikkat çekmek adına ilçeye fidan dikmeye başladı.
Girişimci ve aynı zamanda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Şilan Dara, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında refüjleri fidanlarla buluşturdu. Toprakla buluşturduğu fidanlara can veren Dara, küresel ısınmaya karşı yerel adımların önemine vurgu yaptı.
Şilan Dara, fidan dikerek doğup büyüdüğü topraklara olan vefa borcunu ödemek istediğini belirtti. Dara, doğayı korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizdi.
"YÜKSEKOVA EVİMİZ"
Dara sadece iş hayatında değil, yaşanılan çevrede de iz bırakılması gerektiğine inandığını dile getirerek şöyle devam ediyor:
”Yüksekova bizim evimiz; onun havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmak hepimizin en temel görevi. Bugün buraya diktiğimiz her bir fidan, gelecekte çocuklarımıza daha nefes alınabilir, daha yeşil bir dünya bırakma sözümüzdür. Doğanın sunduğu şifanın ancak onu koruyarak sürdürülebileceğine inanıyorum."
