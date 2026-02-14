Doğu Anadolu beyaza büründü

Gece etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Erzurum'da sürücüler ile vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.