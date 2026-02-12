Doğu Anadolu'da keşfedildi. Dünya literatürüne girdi
12.02.2026 12:53
Türk bilim insanları, Erzurum ve Hakkari'de keşfettikleri iki hortumlu böcek türünü dünya literatürüne kazandırdı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yıldır hortumlu böcekler familyası üzerine bilimsel araştırmalar yürütüyor.
Doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandıran Gültekin, son olarak 2 yıl önce meslektaşı ve eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Çiçekli köyü ve Hakkari'nin Zap Vadisi'nde iki yeni böcek türü keşfetti.
Gültekin çifti, böcekler üzerinde 2 yılı aşan çalışma sonucunda Çiçekli köyünde artemisia bitkisinin (pelin otu) üzerinde beslenen böceğe "Pholicodes artemisiae", diğerine ise "Pholicodes hakkaricus" olarak buldukları ilin adını vererek, onları bilim dünyasına kazandırdı.
Prof. Dr. Levent Gültekin, Türkiye'de böcek biyoçeşitliliği üzerine çalışan taksonomistler olarak 25 yıldır Anadolu'nun her köşesinde yaşayan türleri keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.
Gültekin, iki türün de arka kanatlarını kaybetmiş böcek grubuna dahil olduğunu aktardı.
Gültekin, kanatsız böceklerde endemizm oranının çok yüksek olduğunu belirterek, türün yaşadığı lokasyonda uygun yöntemlerle yapılacak araştırmalar sayesinde Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından sahip olduğu yüksek endemizm oranının daha net ortaya konulabileceğini vurguladı.
Meslektaşlarıyla yaptıkları görüşmelere göre çalıştıkları grubun yüzde 60'ının hala dünya literatürüne tanıtılmadığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:
"Böcek popülasyonları ve türler azaldığında, ekosistemlerin sürdürülebilirliğinde sorun oluşuyor. Bu, daha çok insan kaynaklı bir problem. Dünya aslında canlılar alemi boyutunda 6. toplu yok oluşa doğru gidiyor çünkü insanoğlu, dünyadaki doğal kaynakları kendi ihtiyaçları bazında aşırı kullanıyor.''
Prof. Dr. Gültekin, Anadolu'nun biyocoğrafik olarak biyoçeşitlilik için müstesna bir yer olduğuna işaret etti.
Doç. Dr. Neslihan Gültekin de araştırmaları uluslararası proje programları dahilinde Türkiye'de belirlenen lokasyonlarda sürdürdüklerinden bahsetti.
Gültekin, çalışmalarının Web of Science'a göre Q2 kategorisinde yer alan uluslararası tanınmış PeerJ dergisinde yayımlandığını söyledi.
