Doğu Anadolu'da keşfedildi. Dünya literatürüne girdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yıldır hortumlu böcekler familyası üzerine bilimsel araştırmalar yürütüyor.

Doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandıran Gültekin, son olarak 2 yıl önce meslektaşı ve eşi Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Çiçekli köyü ve Hakkari'nin Zap Vadisi'nde iki yeni böcek türü keşfetti.

Gültekin çifti, böcekler üzerinde 2 yılı aşan çalışma sonucunda Çiçekli köyünde artemisia bitkisinin (pelin otu) üzerinde beslenen böceğe "Pholicodes artemisiae", diğerine ise "Pholicodes hakkaricus" olarak buldukları ilin adını vererek, onları bilim dünyasına kazandırdı.