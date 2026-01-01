Doğuda kar batıda kuraklık. Gölette korkutan görüntü
01.01.2026 15:53
Tekirdağ’da bulunan Türkmenli Göleti’nde su seviyesi, son aylarda yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düştü.
Türkiye'nin doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Tekirdağ'da ise yağışların yetersiz olmasından dolayı kuraklık günbegün yüzünü göstermeye devam ediyor. Göletteki doluluk oranı yüzde birin altına gerilerken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı alanlarda çamur tabakaları ve küçük adacıklar oluştu. Göletten çekilen drone görüntüsü, kuraklığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Yetkililer, su seviyesinin kullanılabilir sınırın altına indiğini belirtirken, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Gölette yaşanan çekilmenin hem tarımsal sulamayı hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise yaptığı açıklamada, yaşanan tabloya dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu.
Bozkurter, "Türkmenli Göleti’nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu durum, kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum'' dedi.
