Doğuda kar var, burada sıcaklık 18 derece. Çocuklar denizde oynadı

25.01.2026 15:34

IHA

Muğla’nın sakin kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi’nde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Okulların tatil olması ve Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

IHA

Hava sıcaklığının 17-18 dereceye kadar yükseldiği Akyaka’da vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, çocuklar denizde oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kafelerde vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkardı. 

IHA

 

Yurdun doğu kesimlerinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Muğla’da adeta bahar havası yaşandı. 

IHA

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Akyaka sahili gün boyu hareketli görüntülere sahne oldu.