Doğumda nadir rastlantı. Çift başlı doğdu

28.02.2026 10:17
İHA
Erzurum'da sezaryen doğumla, çift başlı bir buzağı dünyaya geldi. Buzağının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Beşpınarlar mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineğinin doğum yaptığı esnada doğacak yavrusunda bir gariplik olduğunu fark etti.
Doğumu kendi başına yaptıramayacağını anlayan Hacıoğlu, veteriner hekime başvurdu.
İnek sezaryen doğum yaptı.
Doğumda, buzağı çift başlı olarak dünyaya geldi.
Yenidoğan buzağının doğumuyla da nadir bir olaya şahit olundu.
Hacıoğlu, ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu ifade etti.
Buzağının ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hacıoğlu, onlara en iyi şekilde bakarak büyüteceklerini söyledi.
