Doğu’nun beyaz büyüsü: Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi
12.01.2026 12:02
İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 20 santimetre kalınlığında buz tuttu.
Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en büyük eğlencesi ise atlı kızak oluyor. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.
Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor.
Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.
İstanbul'dan gelen Hüseyin Sevim, “Bu deneyimi yaşaması için herkesi Çıldır'a davet ediyoruz. Dünya üzerinde bu tarz bir yer bence yok” dedi.
