Doğu’nun beyaz büyüsü: Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi

Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en büyük eğlencesi ise atlı kızak oluyor. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile gezinti yapıyor.