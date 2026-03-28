Doluluk iki katına çıktı. Balıkçıların yüzü güldü
28.03.2026 13:41
AA
Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da tarım arazilerini sulayan Çekerek Sürayyabey Barajı'nda doluluk oranı, geçen yıla göre 2 kat arttı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki barajda, geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 20,6'ya düşen doluluk, son yağışlarla yüzde 42,7'e yükseldi.
Yıllık ortalama 51 gigavatsaat elektrik üreten ve 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda yağışlı geçen kış mevsiminin ardından artan su seviyesi, çiftçilerin yanı sıra bölgedeki balıkçıları da mutlu etti.
Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, barajdaki su seviyesinin geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle barajda doluluğun geçen yıl yüzde 20'ye kadar düştüğünü anımsatan Kayhan, bu yıl ciddi artışın yaşanmasına rağmen suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.
Balık üretimi açısından su seviyesinin önemli olduğunu ifade eden Kayhan, su seviyesinin düşmesinin ardından balık kafeslerinin birkaç kez yer değiştirdiğini, balıkçıların şu anda normal faaliyetlerine yeniden başladığını dile getirdi.
Kayhan, mevcut durumun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Suyumuz sadece Çekerek'te değil Tokat, Amasya ve Çorum'da da ciddi anlamda arazi sulamaktadır. Bundan dolayı da önemi daha fazla artıyor" dedi.
Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu ise önceki yıllarda kuraklık nedeniyle barajda balık ölümleri yaşandığını anımsattı.
Barajın önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kıyıdan geriye çekildiğine dikkati çeken Uslu, bu yılki yağışların memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Uslu, balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerin özellikle nisan ayında gümüş balığı sezonunun başlamasıyla hareketlilik yaşayacağını dile getirdi.
Barajdaki kafeslerde üretilen balıkların Çanakkale ve Hatay'daki firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç edildiğini aktaran Uslu, bu yıl iyi bir sezon beklediklerini sözlerine ekledi.
