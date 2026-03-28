Doluluk iki katına çıktı. Balıkçıların yüzü güldü

Kuraklık nedeniyle barajda doluluğun geçen yıl yüzde 20'ye kadar düştüğünü anımsatan Kayhan, bu yıl ciddi artışın yaşanmasına rağmen suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Balık üretimi açısından su seviyesinin önemli olduğunu ifade eden Kayhan, su seviyesinin düşmesinin ardından balık kafeslerinin birkaç kez yer değiştirdiğini, balıkçıların şu anda normal faaliyetlerine yeniden başladığını dile getirdi.

Kayhan, mevcut durumun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Suyumuz sadece Çekerek'te değil Tokat, Amasya ve Çorum'da da ciddi anlamda arazi sulamaktadır. Bundan dolayı da önemi daha fazla artıyor" dedi.