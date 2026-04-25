Doluluk kritik seviyedeydi. Kaybettiği suyun yarısını geri kazandı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen ve 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor.

Ancak özellikle geçen yıl iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Yine de geçen 3 aylık dönemde yağan yağışlar, Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu.