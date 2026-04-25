Doluluk kritik seviyedeydi. Kaybettiği suyun yarısını geri kazandı

25.04.2026 13:33
DHA
Konya'da yılbaşından bu yana süren yağışlar, şehirdeki yüzey sularını olumlu etkiledi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen ve 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor.
Ancak özellikle geçen yıl iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Yine de geçen 3 aylık dönemde yağan yağışlar, Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu.
Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Konya kapalı havzasının komşu havzalardan beslenme durumu söz konusu değil. O yüzden kapalı olarak tanımlanıyor. Ana beslenme damarı ise yağışlar. Yağışlar sonucunda geçen sene yüzde 3'lere düşen baraj doluluk oranlarımız, bu yıl yüzde 50'lere ulaştı.''
Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Beyşehir Gölü, son aylarda etkili olan yoğun yağışlarla birlikte kritik bir eşiği aşarak eski doluluk oranlarına göz kırptı. 2025 yılı sonunda ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan gölde, su seviyesinde yüzde 50 oranında bir iyileşme kaydedildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Beyşehir Gölü'nün 2025 yıl sonu verilerine göre standart seviyesinden yaklaşık 1 milyar metreküp su kaybettiği ve hacminin -952 milyon metreküp seviyelerine gerilediği belirtilmişti. Ancak son 3 aydaki yağış verileri bu tabloyu tersine çevirdi.
Mart ayı sonu itibarıyla yapılan ölçümlerde göldeki mevcut durum, -420 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Kaybedilen su hacminin yaklaşık yüzde 50'si telafi edildi.
Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlarla birlikte gölün eski standartlarına çok yakın noktalara ulaşması öngörülüyor.
Göl seviyesindeki bu hızlı artış, sadece ekolojik denge için değil, bölgedeki tarımsal üretim için de büyük bir önem taşıyor. Yüzey sularının toplanmasıyla birlikte göller, barajlar ve göletlerin ciddi anlamda beslendiğini ifade eden yetkililer, bu durumun önümüzdeki sulama sezonunda çiftçilere büyük bir imkan sağlayacağını vurguluyor.
