Doluluk oranı yüzde 1'in altına düşmüştü. Su seviyesi tam kapasiteye ulaştı
14.04.2026 15:32
AA
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında ortalama doluluk oranı, yüzde 100'e yaklaştı.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.
Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.
Kente düşen son yağışlarla Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.
Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.
Doğancı Barajı'nın 125 milyon, Nilüfer'in ise 60 milyon metreküp kapasiteli olduğu belirtiliyor.
