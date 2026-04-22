Doluluk oranı yüzde 99'a çıktı. Her yer sular altında kaldı
22.04.2026 13:24
İHA
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Eski yerleşim alanı tamamen sular altında kaldı.
Anamur'daki Alaköprü Barajı'nda su seviyesinin son bir ayda dikkat çekici şekilde yükseldiği gözlemlendi. Şubat ayında minarenin gövde kısmına kadar ulaşan suyun, mart itibarıyla şerefeye kadar yükseldiği tespit edildi.
Aynı noktadan kaydedilen drone görüntüleri, doluluk oranındaki artışı net şekilde ortaya koydu. Daha önce kısmen görülebilen köy evleri ve yapılar ise tamamen su altında kaldı.
Eski yerleşime ait tüm izlerin sular altında kaldığını belirten Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, şu ifadeleri kullandı:
"Baraj doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkanlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı" dedi.
Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise ibadet hayatının kesintisiz devam ettiğini ifade ederek, "Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor" diye konuştu.
Baraj projesi kapsamında tahliye edilen eski yerleşim alanının yerine daha yüksek kotta modern bir mahalle kuruldu.
Bölgede konut, eğitim ve ibadet alanlarının yanı sıra sosyal donatılar da hizmete alındı. Mahalle sakinleri, barajın sağladığı sulama imkanlarıyla birlikte Anamur Ovası'nda tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Öte yandan, baraj gölü üzerinde yalnız başına yükselen minare, su yüzeyindeki yansımasıyla dikkat çekiyor.
Görüntüler, hem doğadaki değişimi hem de sular altında kalan bir yerleşimin izlerini gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzara geçmiş ile bugünün aynı karede buluştuğu etkileyici bir görüntü sunuyor.
