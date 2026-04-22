Doluluk oranı yüzde 99'a çıktı. Her yer sular altında kaldı

Eski yerleşime ait tüm izlerin sular altında kaldığını belirten Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Baraj doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkanlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı" dedi.

Bölgede görev yapan İmam Hatip Taner Şahin ise ibadet hayatının kesintisiz devam ettiğini ifade ederek, "Minarenin ayakta kalması, geçmiş ile bugün arasında bir bağ kuruyor" diye konuştu.

Baraj projesi kapsamında tahliye edilen eski yerleşim alanının yerine daha yüksek kotta modern bir mahalle kuruldu.