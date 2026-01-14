Dondurucu soğuklar kenti ele geçirdi. Baraj gölü buzla kaplandı
14.01.2026 15:06
AA
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Gayda Sulama Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Donan baraj göleti, drone ile görüntülendi.
İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu. Yağışın ardından beyaza bürünen Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi de buz tabakasıyla kaplandı.
Bölge, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Bitlis'te zorlu hava koşulları yalnızca sulak alanları değil, günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
Kentin işlek bölgelerinde de hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin artması bekleniyor.
