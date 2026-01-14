Dondurucu soğuklar kenti ele geçirdi. Baraj gölü buzla kaplandı

Bitlis'te zorlu hava koşulları yalnızca sulak alanları değil, günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.