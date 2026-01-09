Dondurucu soğukta hasat. Yaklaşık 4 ay sürüyor, köylü evine giremiyor

Atasoy, bölgeyi fotoğraf tutkunlarının tercih ettiğini ve bu yüzden kuşların turizm açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Kamış hasadının bölge halkına ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Atasoy, şunları kaydetti:

"İnsanlar kışın evinde oturmuyor, kıraathaneyi beklemiyor ve çocukların ekmeğini kazanmak için buralarda çalışıp emek veriyor. Şartlar çok zor. Sadece orakla değil, teknik makinelerle kesilmesi daha uygun oluyor. Yağış olmadığı sürece eksi 10, 15, 20 derecelerde dahi çalışıyoruz. Saat 09.00'da başlıyoruz, akşam 16.30'da gidiyoruz.''

Hasada katılanlardan 48 yaşındaki Mustafa Deveci ise 3 çocuğunu buradan kazandığı parayla büyüttüğünü ve yaklaşık 35 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Şartların zor olduğunu dile getiren Deveci, "Günlük ortalama 40-50 bağı orakla biçiyorum. Evimizi geçindirmek zorundayım. 2-3 sene önce burası 3-4 metre derinlikteydi ve tekneyle geliyorduk. Şu an yürüyerek veya arabalarla geliyoruz" ifadelerini kullandı.