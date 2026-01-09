Dondurucu soğukta hasat. Yaklaşık 4 ay sürüyor, köylü evine giremiyor
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen kamışlar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşayanlar tarafından hasat ediliyor.
Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı'nda yetişen kamışların hasadı, kış mevsiminde bölge halkı tarafından yapılıyor. Bölge, göçmen kuşların da uğrak noktası olarak biliniyor.
Dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulan vatandaşlar, 4 metre uzunluğundaki kamışları hasat ediyor.
Sazlığın durumuna göre yer yer geleneksel ve modern yöntemlerle hasat edilen kamışlar, "bağ" haline getirilerek bölgedeki bir alanda toplanıyor.
Sazlıkta çalışan Ovaçiftlik Mahallesi sakinlerinden 59 yaşındaki Mesut Atasoy, kışın zor şartlarda kamış hasadı yaptıklarını söyledi.
Hasat zamanının yaklaşık 4 ay sürdüğünü anlatan Atasoy, "Kamış hasadı 11'inci ayda başlar, şubat sonu gibi biter. Bu dönemde göç ettikleri için kuşlara zarar verilmemiş oluyor. Tabii kışın ürün de yetişmiş oluyor" dedi.
Atasoy, kamışların hayvan çiftliklerinde, ahır ve samanlıklarda daha sık kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Soğuğa karşı çalışıyoruz, evde oturamıyoruz. Bu sene kesimi biraz daha hızlı ve fazla yapmak istiyoruz çünkü kesilmediğinde atıl oluyor. Atıl kalınca kesilmiyor, kuşların yaşam alanı daralıyor. Kesilip temizlenen alanlar altın gibi sarı, diğer yer bataklık gibi kalıyor.''
Atasoy, bölgeyi fotoğraf tutkunlarının tercih ettiğini ve bu yüzden kuşların turizm açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.
Kamış hasadının bölge halkına ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Atasoy, şunları kaydetti:
"İnsanlar kışın evinde oturmuyor, kıraathaneyi beklemiyor ve çocukların ekmeğini kazanmak için buralarda çalışıp emek veriyor. Şartlar çok zor. Sadece orakla değil, teknik makinelerle kesilmesi daha uygun oluyor. Yağış olmadığı sürece eksi 10, 15, 20 derecelerde dahi çalışıyoruz. Saat 09.00'da başlıyoruz, akşam 16.30'da gidiyoruz.''
Hasada katılanlardan 48 yaşındaki Mustafa Deveci ise 3 çocuğunu buradan kazandığı parayla büyüttüğünü ve yaklaşık 35 yıldır bu işi yaptığını söyledi.
Şartların zor olduğunu dile getiren Deveci, "Günlük ortalama 40-50 bağı orakla biçiyorum. Evimizi geçindirmek zorundayım. 2-3 sene önce burası 3-4 metre derinlikteydi ve tekneyle geliyorduk. Şu an yürüyerek veya arabalarla geliyoruz" ifadelerini kullandı.
