Dört yıldır kusan kedinin midesinden çıktı. Daha önce fark edilmemiş
21.03.2026 14:31
İHA
Zonguldak'ta kusma şikayeti olan ve 4 yıldır tedavi edilemeyen kedinin midesinden buzdolabı vakumu çıktı.
Zonguldak'ta 4 yaşındaki Mustafa isimli kedi, uzun süredir devam eden kusma şikayetiyle veterinere götürüldü. Yapılan tetkik ve testlerde herhangi bir bulguya rastlanmayan kedi için tomografi çekilmesine karar verildi.
Tomografi sonucunda kedinin midesinin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan olduğu tespit edildi. Röntgende görülmeyen yabancı cisim, ameliyata gerek kalmadan endoskopi yöntemiyle çıkartıldı.
Tedavisine başlanan kedinin sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "Yaklaşık 4 senedir kusan bir kediydi. Şu zamana kadar bütün tetkik ve testleri yapılmış, her şeyi çok düzgün çıkmıştı. Ancak tomografide gördük ki, midenin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan var'' dedi.
Alkan, tedavi sürecini şu sözlerle özetledi:
“Ameliyatsız şekilde endoskopiyle müdahale ettik. Cisim artık midenin tabanına yapışmış durumdaydı. Çıkardıktan sonra, mide duvarındaki kalınlaşmayı önlemeye yönelik tedaviye başladık. Çok şükür, dört yılın ardından hastada tekrar eden kusma görülmedi. Genel sağlık durumu ise oldukça iyi.”
YASAL UYARI
ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.