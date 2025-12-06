Down sendromlu Emre, 9 yıldır aynı otelde çalışıyor. En büyük hayali emekli olunca tatil yapmak

Down sendromu tanısı henüz 15 günlükken konan, büyüdükçe neşesi, öğrenme isteği ve mücadeleci ruhuyla çevresine umut veren bir çocuk haline gelen Ortahisar, her adımında yanında olan annesi Leyla Ortahisar'ın desteği ve aldığı eğitimlerle bağımsız yaşam becerilerini geliştirdi.