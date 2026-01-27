Dünyada başka bir örneği yok. Yeraltından demir fışkırıyor
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.
Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
Otlukbeli Gölü’nün yüz ölçümünün yaklaşık 7 bin metrekare olduğu ifade ediliyor. Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.
Dünyadaki tek traverten set gölü olma özelliğini taşıyan Otlukbeli Gölü'nün başka bir örneği yok.
Göl, 1994 yılında 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı.
Bilim insanlarının ‘doğal anıt’ olarak nitelendirdiği Otlukbeli Gölü, faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşturuyor.
Göl yakınında Otlukbeli Savaşı'nın olduğu alanda, Otlukbeli Savaşı Şehitler Anıtı bulunuyor.
