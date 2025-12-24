Dünyada çok nadir görülüyor. Saatler süren bekleyişin ardından Mersin'de fotoğraflandı
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Göksu Deltası’nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan saz horozu görüntülendi.
Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası, göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken deltada zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor.
Bölgede, sazlık alanlarda yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında olan saz horozu da görüntülendi. Fiziki görünümüyle dikkat çeken ve dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde bulunan kuş türü, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda alındı.
Göksu Deltası'nın göçmen kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama yeri olduğunu ifade eden Nadir Köksoy, "Türkiye’de yaşayan yaklaşık 590 kuş türünün 338 tanesi burada bulunuyor. Bu nedenle bölgeye yurt içi ve yurt dışından kuş gözlemcileri geliyor" dedi.
Bilimsel adı ''Porphyrio porphyrio'' olan saz horozu, yelvegiller (Rallidae) familyasına ait bir kuş türüdür. İngilizcede ‘’Sultana bird'' olarak da bilinir.
Üreme habitatları genellikle güney Avrupa, Afrika, tropikal Asya ve Avustralya'dır.
Bu kuş türü; iri ayakları, parlak tüyleri ve kırmızı gagasıyla dikkat çeker. Kuluçka dönemi ise 24 gündür.
