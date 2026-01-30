Dünyada en çok Türkiye'de bulunuyor. Antikanser özelliği kanıtlandı
Kütahya'da yaklaşık on yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sonucunda, bor madeninin sağlık alanında kullanımına ilişkin olumlu bulgulara rastlandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde sürdürülen araştırmalar, bor madeninin antikanser özelliğini ortaya koydu.
Doç. Dr. Kar, TÜBİTAK destekli projelerinin son 10 yıldır devam ettiğini ve kanser hastalıklarının tedavisine yönelik ürün alanında başarılı sonuç aldıklarını ifade etti.
Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan lider ülke konumunda yer alıyor.
Kar, bor mineralinin sağlık alanında kullanılması için yaptıkları çalışmalarla daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için ürünler geliştirdiklerini hatırlattı.
Son çalışmalarının ise kanser hastalıklarının tedavisine yönelik olduğunu belirten Kar, ''Borun kanseri tedavi edip edemeyeceğini merak ettik ve bu soruya cevap aramak için yola çıktık'' dedi.
Hücre kültürü deney çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kar, şöyle konuştu:
“Geliştirdiğimiz bor türevlerini farklı kanser hücrelerinde denedik. Etkili dozunu bulduk ve bunların antikanser (kanser karşıtı) özelliğini ortaya çıkardık. Deneyler tamamlandıktan sonra geliştirdiğimiz bu türevler, toz halinde ve kapsül içinde kullanılacak.”
Hayvan deneyleriyle ilgili çalışmaların da sonuçlanmak üzere olduğunu dile getiren Kar, elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılacağını belirtti.
Kar, "Bor karışımlı bu türevlerin kanser hücrelerini yok ettiğini, kanser çoğalmasını engellediğini, aynı zamanda sağlıklı hücrelerde canlılığı artırdığını bulduk'' ifadelerini kullandı.
Beyin kanseriyle ilgili etkili dozlar tespit ettiklerini belirten Kar, ''Yine bunun yanında prostat, akciğer ve pankreas kanseri üzerindeki etkilerini de keşfettik'' şeklinde konuştu.
