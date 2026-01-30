Dünyada en çok Türkiye'de bulunuyor. Antikanser özelliği kanıtlandı

Kar, bor mineralinin sağlık alanında kullanılması için yaptıkları çalışmalarla daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için ürünler geliştirdiklerini hatırlattı.

Son çalışmalarının ise kanser hastalıklarının tedavisine yönelik olduğunu belirten Kar, ''Borun kanseri tedavi edip edemeyeceğini merak ettik ve bu soruya cevap aramak için yola çıktık'' dedi.

Hücre kültürü deney çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kar, şöyle konuştu:

“Geliştirdiğimiz bor türevlerini farklı kanser hücrelerinde denedik. Etkili dozunu bulduk ve bunların antikanser (kanser karşıtı) özelliğini ortaya çıkardık. Deneyler tamamlandıktan sonra geliştirdiğimiz bu türevler, toz halinde ve kapsül içinde kullanılacak.”