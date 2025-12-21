Dünyada sadece Alpler'e mahsus. "Kristal kar" yapısıyla da biliniyor

Sarıkamış'ta pistlerin çok güzel olduğunu ifade eden Çilem Güz ise, "Beklediğimden biraz fazla kar var, sezon açılışı için özellikle Karanlık dere taraflarını çok beğendim. İki pist de çok güzeldi. İlerleyen zamanlarda zemin oturacaktır. Bir sıkıntımız var ama kime ulaşacağımızı bilmiyorum. Özellikle başka şehirlerden gelenler beni anlayacaktır. Hafta sonu geldiğimizde pazar uçuşu yok akşam, pazar da kayıp direkt dönmek istiyoruz. Başka türlü komşu şehirlere geçmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında her şey çok güzel" diye konuştu.