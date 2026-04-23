Dünyada sadece Kocaeli'de yetişiyor. Sabahın erken saatlerinde görmeye geldiler

Uzman isimler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe Çiğdemi’nin ekolojik değeri ve endemik yapısı detaylarıyla aktarıldı. Bitkinin toprak altındaki yaşam döngüsünden yüzeye çıkış sürecine kadar uzanan hassas gelişimi, doğanın kusursuz işleyişini gözler önüne sererken; bu özel türün korunmasının bölge ekosistemi açısından taşıdığı kritik önem de vurgulandı.

Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından keşfedilerek bilimsel literatüre kazandırılan bitkiye, orman açıklıkları ve alpin çayırlarda rastlanıyor.

Nesli kritik tehdit altında olan bu narin tür; Şubat, Mart ve Nisan aylarında, genellikle karların erimeye başladığı dönemde açıyor.