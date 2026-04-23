Dünyada sadece Kocaeli'de yetişiyor. Sabahın erken saatlerinde görmeye geldiler
23.04.2026 13:15
İHA
Doğaseverler, dünyada yalnızca Kocaeli'de yetişen endemik Keltepe Çiğdemi'ni fotoğraflama fırsatı yakaladılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, dünyada sadece Kartepe’de yetişen "Keltepe Çiğdemi"ni yakından gördü.
Baharın en zarif habercilerinden biri olarak bilinen bu özel tür, ince yapısı ve erken çiçeklenmesiyle Kartepe’nin yüksek kesimlerinde doğanın uyanışını simgeliyor.
Kartepe zirvesinde, eski adıyla Keltepe olarak bilinen bölgede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar Keltepe Çiğdemi’ni doğal ortamında gözlemledi.
Uzman isimler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe Çiğdemi’nin ekolojik değeri ve endemik yapısı detaylarıyla aktarıldı. Bitkinin toprak altındaki yaşam döngüsünden yüzeye çıkış sürecine kadar uzanan hassas gelişimi, doğanın kusursuz işleyişini gözler önüne sererken; bu özel türün korunmasının bölge ekosistemi açısından taşıdığı kritik önem de vurgulandı.
Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından keşfedilerek bilimsel literatüre kazandırılan bitkiye, orman açıklıkları ve alpin çayırlarda rastlanıyor.
Nesli kritik tehdit altında olan bu narin tür; Şubat, Mart ve Nisan aylarında, genellikle karların erimeye başladığı dönemde açıyor.
