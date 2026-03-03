Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor. Desenleri sonsuzluğu simgeliyor

Kapadokya'da halı ekspertizliği yapan Hakan Demiratan, santimetrekarede 50x50 yani 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halının teknik olarak dünyanın en sık dokunan ve en ince halısı olduğunu söyledi.

Demiratan; resmi kayıtlarda Guinness Rekorlar kitabında santimetrekarede 25x25, yani 675 çift düğümlü halının yer aldığını belirterek Guinness'e başvuru için gerekli prosedürlerin sürdüğünü ifade etti.