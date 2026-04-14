Dünyanın en nadir türlerinden biri. Ankara'da sürü halinde görüntülendi

Doğa gezisi sırasında yol kenarında beslenme odağında toplanan devasa bir grubu fark eden Demirbaş, vakit kaybetmeden deklanşöre bastı. Genellikle oldukça ürkek ve insanlardan uzak yaşayan kara akbabaların, yaklaşık 30-40 bireyden oluşan bir sürü halinde bir arada bulunması dikkat çekti.

Demirbaş, yaşadığı deneyimi "Bu kadar büyük bir sürüyü bir arada görmek her fotoğrafçıya nasip olmaz'' sözleriyle anlattı.

Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilen ve Avrupa'nın en büyük kuşlarından biri olan kara akbabaların Kızılcahamam’da bu kadar kalabalık bir popülasyonla görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin korunmuşluğuna dair de önemli bir mesaj veriyor.