Dünyanın en nadir türlerinden biri. Ankara'da sürü halinde görüntülendi
14.04.2026 13:05
İHA
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, nesli koruma altındaki kara akbabalar dev bir sürü halinde görüntülendi.
Ankara’nın doğal zenginlikleriyle bilinen ilçesi Kızılcahamam, dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan kara akbabaların (Aegypius monachus) en önemli yaşam alanlarından biri olma özelliğini koruyor. Bölgede çalışma yapan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, Çeltikçi mevkisinde nadir rastlanacak bir doğa olayına tanıklık etti.
DEV SÜRÜ OBJEKTİFLERE YANSIDI
Doğa gezisi sırasında yol kenarında beslenme odağında toplanan devasa bir grubu fark eden Demirbaş, vakit kaybetmeden deklanşöre bastı. Genellikle oldukça ürkek ve insanlardan uzak yaşayan kara akbabaların, yaklaşık 30-40 bireyden oluşan bir sürü halinde bir arada bulunması dikkat çekti.
Demirbaş, yaşadığı deneyimi "Bu kadar büyük bir sürüyü bir arada görmek her fotoğrafçıya nasip olmaz'' sözleriyle anlattı.
Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilen ve Avrupa'nın en büyük kuşlarından biri olan kara akbabaların Kızılcahamam’da bu kadar kalabalık bir popülasyonla görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin korunmuşluğuna dair de önemli bir mesaj veriyor.
Oldukça iri bir tür olan kara akbabaların ağırlığı 12 kilogramı buluyor. Bu ağırlıkla dünyada uçabilen en ağır kuşlardan biri olma özelliğini taşıyor.
Yüksek dağlarda ve geniş ormanlarda yuva yapan bu tür, İspanya ve Kore gibi ülkelerde de görülüyor. Avrupa kuşağında nesli tehlike altında olan kara akbabalar, söz konusu bölgelerin yerleşik kuşları olarak tanımlanıyor.
Kara akbabalara Türkiye'de Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nın yanı sıra Eskişehir'deki Türkmen Dağı'nda da rastlanıyor. Türkiye'deki en büyük popülasyonları ise Çorum'da.
