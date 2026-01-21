Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor. Erzincanlılar 132 boyunca kazdı
Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Erzincan'daki "Taş Yolu" buz tuttu.
Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870 yılında yapımına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle, adeta iğneyle kuyu kazarcasına oyan yöre halkının 132 yıl süren emeği ve devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlandı.
Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı.
Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan ve macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.
Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.
Global kaynaklara göre dünya genelindeki en tehlikeli yollardan biri olduğu belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan daha zorlu olduğu öne sürülüyor.
İlçe halkından Şevket Gültekin, aşırı soğukların etkili olduğu bugünlerde Taş Yolu'nun buz tuttuğunu belirterek, tüneller içerisinde oluşan buz sarkıtlarının fotoğraf tutkunlarının ilgisini çektiğini ifade etti.
