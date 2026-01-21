Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor. Erzincanlılar 132 boyunca kazdı

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Global kaynaklara göre dünya genelindeki en tehlikeli yollardan biri olduğu belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü "Guoliang Tüneli" olarak nitelendirilen yoldan daha zorlu olduğu öne sürülüyor.