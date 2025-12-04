Dünyanın en zor meslekleri arasında yer alıyor. Dalgın olma lüksleri yok
04.12.2025 10:14
Son Güncelleme: 04.12.2025 10:18
İHA
Yerin 700 metre altında zorlu mesai yapan maden işçileri, çinko üreterek hem kendilerinin hem de ülkenin geleceği için alın teri döküyor.
Feke ilçesinde dünyanın en zor meslekleri arasında yer alan maden işçiliğini yerin yüzlerce metre altında mesai yaparak ülke ekonomisine katkı sunan işçiler 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de çalışmalarını sürdürüyor.
Ülke ekonomisine katkı sunmak için 550 milyon yıllık fay dokuları arasında çinko cevheri çıkaran madenciler, zorlu şartlara rağmen kasklarındaki fenerler ve maden ocağı içindeki aydınlatma ile dayanışma içinde zorlu mesailerini sürdürüyor.
Yaklaşık 50 kişilik ekip, yer altı ve yer üstünde oluşturulan güvenlik zinciri ile özellikle son yıllarda savunma sanayisinde yoğun kullanılan çinko madenini aylık 500-750 ton arası cevher üreterek ülke ekonomisine kazandırılıyor.
30 yıllık madenci ve ocak çavuşu Sıtkı Özcan, yerin altında çalışmanın disiplin gerektirdiğini belirterek "Yaklaşık 300-400 metre derindeyiz. Sevdiğimiz için bize zor gelmiyor. Burası tahkimata, çatlaklara ve kavlaklara dikkat ettiğimiz sürece güvenlidir ama dalgınlık en büyük risk" dedi.
İşletme Müdürü Raşit Kemal Sönmez ise ‘’Eski ocaklar 400–450 metreye kadar iniyor fakat bizim üretim kotlarımız 740–750 bantlarında. Cevheri tesisimizde işleyip ülke genelinde sevk ediyor ve İran'a ihraç ediyoruz. Toplam 55 kişiyiz, 40'ı yer altında çalışıyor" diye konuştu.
15 yıllık madenci ve ateşçi Emrah Köken, ailesinin yer altında çalıştığı için kaygı duyduğunu belirterek "Deprem ve kaza ihtimali nedeniyle tedirgin oluyorlar. Ama biz içeri girdiğimiz anda dışarıdaki her şeyi bırakıp işe odaklanırız. Emekli olsam da devam ediyorum. İşin zorluğu var ama alışınca kolaylaşıyor "ifadelerini kullandı.
22 yıllık baş çavuş Oruç Ergen, yer altı psikolojisinin farklı olduğunu kaydederek "Tüm ekibin can güvenliğinden sorumluyuz. Nizami yapılmazsa tehlikeli bir iştir. Çalışanlarla bir can bağı oluşuyor, biri zarar görse bize olmuş gibi üzülüyoruz. Bu yüzden önce dikkat ve güvenlik" diye bilgi verdi.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.