Dünyanın nazar boncuğu olarak biliniyor. 4 milyon yıl önce oluştu, Anadolu'nun kıymetlisi
24.03.2026 14:51
AA
Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ‘dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen Meke Krater Gölü, baharın gelmesiyle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 4 milyon yıllık olduğu bilinen Meke Gölü, volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir maarın suyla dolmasıyla bugünkü şeklini aldı. Ortasında adacıklar bulunan göl, Karapınar Düzlüğü’nde bulunuyor.
800 metre uzunluğunda ve 500 metre genişliğinde olan doğa harikasının ortalama derinliği ise 12 metre. Göl, adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alıyor.
Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce ikinci bir volkanik patlamayla gölün ortasında volkan konisi oluştu. Ana Meke'nin ortasındaki bu koni, su seviyesinden 50 metre yüksekliğe sahip.
Meke Gölü, 2005 yılında Ramsar Sözleşmesi’nin koruma listesine alındı. Ramsar Sözleşmesi, özellikle su kuşlarının yaşama ortamı olan sulak alanların korunmasını amaçlayan ve 1971'de İran'ın Ramsar kentinde imzalanan uluslararası bir çevre anlaşması olarak tanımlanıyor.
Meke Gölü’nün binlerce yıldır biçimini korumasını sağlayan etken, gölün ortasındaki adayı oluşturan volkanik kütlenin en yoğun yağmurları bile hızla emebilmesi.
Göl, Türkiye üzerinde göçmen kuşların mola verdiği nadir doğa harikalarından biri olarak da dikkat çekiyor.
Kuş bakışı bakıldığında çevresi mavi sularla çevrili bir siyah nokta gibi görünen Meke Gölü, “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak adlandırılıyor. Yaz aylarında su seviyesinin düşmesi, gölde mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı renklenmelerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
