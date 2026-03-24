Dünyanın nazar boncuğu olarak biliniyor. 4 milyon yıl önce oluştu, Anadolu'nun kıymetlisi

Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce ikinci bir volkanik patlamayla gölün ortasında volkan konisi oluştu. Ana Meke'nin ortasındaki bu koni, su seviyesinden 50 metre yüksekliğe sahip.

Meke Gölü, 2005 yılında Ramsar Sözleşmesi’nin koruma listesine alındı. Ramsar Sözleşmesi, özellikle su kuşlarının yaşama ortamı olan sulak alanların korunmasını amaçlayan ve 1971'de İran'ın Ramsar kentinde imzalanan uluslararası bir çevre anlaşması olarak tanımlanıyor.