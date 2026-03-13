Edirne surlarının ayakta kalan tek tanığı. 2 bin yıldır zamana direniyor

Yaklaşık 2 bin yıllık kulede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait seramik fırınları ve çeşitli kitabeler de tespit edildi. Restorasyon kapsamında kulede statik güçlendirme çalışmaları da tamamlandı.

Projede bazı imalat kalemlerinde ise çalışmalar sürüyor. Kule iç düzenleme, arkeolojik alan yürüme yolları ve koruma platformu çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla kule içinde panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme alanları yer alacak. Asansörle kuleye çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne’nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkanı bulacak.

Kulenin üst bölümünde oluşturulacak seyir terasından kentin panoramik manzarası izlenebilecek.