Edirne'de su taşkını: Alarm seviyesi turuncuya düştü

Alarm seviyesinin kırmızıdan turuncuya düşürülmesi, tehlikenin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Nehir kenarındaki mahalleler ve tarım arazilerinde tedbirler sürerken, ekiplerin sahadaki kontrollerine devam ettiği öğrenildi. Tunca ve Meriç nehri yaya ve araç trafiğine kapalı durumu devam ediyor.