Edirne'de su taşkını: Alarm seviyesi turuncuya düştü
24.02.2026 14:14
İHA
Meriç Nehri ve Tunca Nehri’nde günlerdir etkili olan yüksek debi nedeniyle verilen kırmızı alarm, son ölçümlerin ardından turuncu seviyeye düşürüldü.
Yoğun yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular nedeniyle yatağından taşarak çevredeki tarım arazileri ile düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına yol açan iki nehirde, su seviyesinin kademeli olarak gerilediği bildirildi.
Yetkililer tarafından açıklanan güncel verilere göre, Tunca Nehri debisi 143 metreküp/saniye, Meriç Nehri (Kirişhane mevkii) 1447 metreküp/saniye, Meriç Nehri (İpsala): 1599 metreküp/saniyeye geriledi.
Özellikle Meriç Nehri’nde Kirişhane ve İpsala hattında su seviyesi halen yüksek seyrederken, önceki günlere göre düşüş yaşanması dikkat çekti. Tunca Nehri’nde de debinin gerilemesiyle birlikte taşkın riskinde kısmi azalma görüldü.
Alarm seviyesinin kırmızıdan turuncuya düşürülmesi, tehlikenin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Nehir kenarındaki mahalleler ve tarım arazilerinde tedbirler sürerken, ekiplerin sahadaki kontrollerine devam ettiği öğrenildi. Tunca ve Meriç nehri yaya ve araç trafiğine kapalı durumu devam ediyor.
Yetkililer, vatandaşların dere yataklarına yaklaşmaması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
