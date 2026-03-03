Efe kostümüyle Türk kültürünü tanıtıyor. 7 ülke gezdi sıra Yunanistan'da
03.03.2026 11:09
Son Güncelleme: 03.03.2026 11:10
İHA
İzmirli "Gezen Zeybek" Tansu Akarsu, Avrupa'nın sembol noktalarında efe kıyafetleriyle zeybek oynayarak Türk kültürünü dünyaya tanıtıyor.
Bornova Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğünde görev yapan folklor eğitmeni Tansu Akarsu, eşiyle yaptığı yurt dışı seyahatlerini kültür elçiliği projesine dönüştürdü. Akarsu, Avrupa'nın farklı şehirlerinde köklü anıtların önünde efe kıyafetleriyle zeybek oynayarak “Gezen Zeybek” adlı sosyal medya hesabında paylaşıyor.
AMACI TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK
Bugüne kadar 7 ülke ve 12 şehri gezen Akarsu, zeybeğin Türk folklöründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Çakırcalı Mehmet Efe, Demircili Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe gibi Cumhuriyet dönemi kahramanlarımızın ruhuyla bu oyunları sergiliyorum” dedi. Oyunlarını özellikle kalabalık alanlarda gerçekleştirdiğini söyleyen Akarsu, insanların kendisini kostümlerle gördüğü an merakla gelip sorduklarını ve böylece Türk kültürünü tanıtma fırsatı bulduğunu anlattı.
"ABİ İNGİLTERE'YE DE BEKLERİZ"
Kostümlerle sergilediği oyunlarda yurt dışında merak uyandırdığını anlatan Akarsu, soranlara ise kıyafetlerin 19'uncu yüzyıl zeybek olduğunu dile getirdiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Daha ihtişamlı ve görseli güçlü olduğu için bu eski dönem kostümünü tercih ediyorum. Barcelona'da Sagrada Familia önünde sivil olarak oynarken bile yüzlerce kişi toplandı. İngiltere'den gelen bir Türk vatandaşı, ‘Abi İngiltere'ye de bekleriz' diyerek davet etti.”
"DÜNYADAN GÖÇENE KADAR DEVAM EDECEĞİM"
Gelecek yıllardaki hedeflerinden de bahseden Akarsu, bir sonraki durağının da Yunanistan olduğunu söyledi. Akarsu, "Ben bu dünyadan göçüp gidene kadar çıktığım her yurt dışı seyahatinde bu kültürü yaymaya devam edeceğim. Kimliğimizi tüm dünyaya tanıtmak en büyük gayem" dedi.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.