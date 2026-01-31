Efsanesi dilden dile dolaşıyor. Taşa dönen bir kadın olduğuna inanılıyor

Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, dik bir yamaçta, fizik kurallarına aykırıymış gibi duran tonlarca ağırlıktaki kaya oluşumunun, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırdığını belirtti.

Bu benzerliğin, kayaya adını veren hüzünlü bir efsaneyle birleştiğini ifade eden Koç, bölgenin turistlerin uğrak mekanları arasında yer aldığını söyledi.

Koç, yıllanmış efsaneyi şu sözlerle aktardı:

‘’Yöre halkı arasında anlatılanlara göre, güzeller güzeli genç bir kız sevmediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek istenir. Ailesine karşı gelmeye cesaret edemeyen genç kız, gönlünü köyden başka bir delikanlıya kaptırmıştır. Düğün günü geldiğinde gelin alayı yola çıkar. Talihsiz kız, at üzerinde yeni hayatına götürülürken çaresizlik içinde dua eder: ‘Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et.’ Genç kızın duası kabul olur ve gelin alayının önünde at üstünde taşa dönüşür.''