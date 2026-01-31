Efsanesi dilden dile dolaşıyor. Taşa dönen bir kadın olduğuna inanılıyor
Giresun’da dik bir yamacın ucunda duran iki dev kaya, adeta fizik kurallarına meydan okuyor. Bölgenin yetkililer tarafından turizme kazandırılması bekleniyor.
Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkiinde bulunan ve halk arasında "Gelin Kayası" olarak bilinen dev kaya kütleleri, hem görünümü hem de dilden dile aktarılan efsanesiyle son yıllarda bölge turizminin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.
Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, dik bir yamaçta, fizik kurallarına aykırıymış gibi duran tonlarca ağırlıktaki kaya oluşumunun, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırdığını belirtti.
Bu benzerliğin, kayaya adını veren hüzünlü bir efsaneyle birleştiğini ifade eden Koç, bölgenin turistlerin uğrak mekanları arasında yer aldığını söyledi.
Koç, yıllanmış efsaneyi şu sözlerle aktardı:
‘’Yöre halkı arasında anlatılanlara göre, güzeller güzeli genç bir kız sevmediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek istenir. Ailesine karşı gelmeye cesaret edemeyen genç kız, gönlünü köyden başka bir delikanlıya kaptırmıştır. Düğün günü geldiğinde gelin alayı yola çıkar. Talihsiz kız, at üzerinde yeni hayatına götürülürken çaresizlik içinde dua eder: ‘Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et.’ Genç kızın duası kabul olur ve gelin alayının önünde at üstünde taşa dönüşür.''
RESMİ TURİZM ALANINA DÖNÜŞECEK
Bölgenin İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla resmi bir turizm alanı olduğunu da ifade eden Muhtar Koç, "Öncelikle bir seyir balkonu yapılacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte sosyal tesisler de olacak. Zaten yıllardır insanlar burada durup fotoğraf çekiyor. Neredeyse Giresun’a gelip de bu yoldan geçen herkesin burada bir fotoğrafı vardır'' diye konuştu.
Koç, "Buraya sahip çıkılmadıkça insanlar lastik yakıyor, içki içiyor, cam şişeler bırakıyor. Çevre kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliği de rahatsız edici. Şimdi bir tesis olursa hem denetim olur hem de insanlar daha duyarlı davranır" şeklinde konuştu.
