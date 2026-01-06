Efsanesi dilden dile dolaşıyor. Tödürge Gölü tamamen dondu
06.01.2026 11:08
İHA
Sivas’ta birçok efsaneye konu olan ve yaz aylarında binlerce göçmen kuşu ağırlayan Tödürge Gölü tamamen buzla kaplandı.
Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan yılın 3 mevsiminde binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tödürge Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve efsanelere konu olan sulak bölge, tamamen buzla kaplandı.
Efsaneye göre yolunu kaybeden bir kişinin bölgede yaşayanlardan su istemesi ve yardım edilmemesi üzerine "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın" denilmesiyle oluşan gölde, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
5 kilometrekarelik alanda bulunan ve Sivas’ın en büyük gölü olma unvanına sahip olan Tödürge, yaklaşık 50 metre derinliğe sahip. Tamamı buzla kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.