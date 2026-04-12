Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz

12.04.2026 10:09

İHA

Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk balıkçı teknesini taciz etti. Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik botu gelince bölgeden uzaklaştı.

Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz
IHA

Çanakkale Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenlik botlarının tacizine maruz kaldı.

 

Yunan botunun, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turladığı taciz anları cep telefonu kamerayla kaydedildi.

Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz 1
IHA

Balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İlker Özdemir, kayda aldığı anlarda şunları söyledi:

 

“Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa kayalığı bölgesinde avlanıyoruz, yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler.”

Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz 2
IHA

Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan Sahil Güvenlik botları bölgeden uzaklaştı.

