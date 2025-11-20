Eğirdir Gölü'nde ele geçirildi: Ekipler hepsine el koydu
20.11.2025 14:26
İHA
Isparta'da Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde 300 adet kaçak av pinteri ele geçirilirken, bir balıkçıya idari para cezası uygulandı.
Eğirdir Gölü'nde 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit avı yasağı kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Eğirdir Gölü kenarında yapılan denetimlerde kaçak kerevit avcılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, tespit ettikleri 300 adet kerevit pinterini ele geçirerek gölden çıkardı. Denetimler sırasında izinsiz avcılık yaptığı belirlenen bir balıkçıya da idari para cezası uygulandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Eğirdir Gölü Gelendost–Boyalı hattında yaptığımız incelemelerde bir adet kerevit sepeti tespit ettik. 15 Kasım itibarıyla kerevit avı yasaklanmış durumda. Ele geçirdiğimiz sepetin içinde canlı kerevitler bulunuyordu. Su ürünleri kanunu gereği sepete el koyarak içerisindeki canlı kerevitleri göle iade edeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek.”
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl ekosisteminin korunması ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Kerevit av yasağı, 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.