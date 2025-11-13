Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı

B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.’nın ehliyetinin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı belirlendi.

B.K.’ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.