Aldığı ekmeğin içinden çıkan şeyi görünce şok oldu
14.11.2025 10:21
Son Güncelleme: 14.11.2025 10:24
İHA
Eskişehir'de bir vatandaş, şehirde birçok şubesi olan bir fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan poşet parçasını görünce şok oldu.
Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, akşam yemeği için Yenikent Mahallesi'nde bulunan ünlü bir fırından ekmek aldı. Kentte çok sayıda şubesi bulunan bu fırından iki ekmek alarak evine dönen Aydın, sofraya oturduğunda ise kötü bir sürprizle karşılaştı.
Ekmeği eliyle bölen Yücel Aydın, içinde bir naylon parçası buldu. Naylon parçasının, ekmeğin hamuruna karışarak pişme sırasında içinde kalmış olabileceği tahmin ediliyor. Gördüğü manzara karşısında oldukça midesi bulanan Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha aynı fırından alışveriş yapmayacağını söyledi.
Aydın ayrıca, geçmişte bu fırından ekmek dışında kek ve pasta da aldığını belirtti.
51 yaşındaki Yücel Aydın, "İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız hâlde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış" dedi.
Daha önce de aynı fırından alışveriş yaptığını belirten Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alırız. Ancak hijyen şartlarına daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Burası sadece ekmek satan bir yer değil; Eskişehir'de birçok şubeleri ve çalışanları var. Bu basit bir şey gibi görünebilir ama bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
