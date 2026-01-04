Eksi 10 derecede yoğunluk yaşandı. Durmadan çalıştılar

Ustaoğlu, sanayiye gelen çoğu aracın donmuş durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum antifriz koydurmamaktan kaynaklanıyor. Araçlarımızda sadece kışın değil, 12 ay boyunca antifriz olmak zorunda. İnsanlarımız bunu sadece kış mevsimine bağlıyor ve takibini yapmıyor. Sonuçta araçlar donuyor, blok çatlamaları yaşanıyor ve araçlar çalışmıyor. Bu durum ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sürücülerin antifrizlerini en az 2 yılda bir kontrol ettirmesi veya değiştirmesi gerekiyor."