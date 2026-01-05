Eksi 21 derece soğuk dondurdu. Çamaşırlar kaskatı kesildi, göller dondu

Donan kıyafetleri katlamayı denediğinde ise giysilerin kırılacak kadar sert bir hale geldiğini gördü. Daha önce böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Kılıçkaya, "Kıyafetleri aldım ve diktim. Sanki insan gibi duruyordu. Akşam biri gelip görse korkar" dedi.

"ŞOKA UĞRADIM"

Kıyafetleri katlayamadığını söyleyen Ahmet Kılıçkaya, "Gördüğünüz üzere soğuklar geldi. İşe gidecektim ve iş kıyafetlerini akşamdan astım. Sabah bir baktım, hepsi donmuş, götüremedim. Kıyafetler kıtır kıtır, semsert olmuş. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Dışarı asılmayacağını yeni öğrenmiş oldum, yapacak bir şey yok. Kıyafetleri katlamaya çalışıyorum, katlanmıyor. Şoka uğradım. Kıyafetleri aldım ve diktim. Sanki insan gibi duruyordu. Akşam biri gelse görse korkar" dedi.