Elazığ'da görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü

Şehir merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metre, yüksek yerlerde ise 3 metreye kadar düşürdü.

Elazığ sis arasında kaybolurken, güneş kendini tarihi Harput Mahallesi'nde gösterdi. Harput'ta dron ile kaydedilen görüntüler, bir görsel şölen niteliğindeydi.