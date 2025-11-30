Elazığ'da görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü
30.11.2025 10:41
İHA
Elazığ, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis bulutlarının arasında kayboldu. Şehrin dronla çekilen görüntüleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarıda Elazığ'da sis ve pus etkisini gösterdi. Elazığ sabahın erken saatlerinden beri adeta kayıplara karıştı.
Şehir merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metre, yüksek yerlerde ise 3 metreye kadar düşürdü.
Elazığ sis arasında kaybolurken, güneş kendini tarihi Harput Mahallesi'nde gösterdi. Harput'ta dron ile kaydedilen görüntüler, bir görsel şölen niteliğindeydi.
