Elazığ'da görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü

30.11.2025 10:41

İHA

Elazığ, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis bulutlarının arasında kayboldu. Şehrin dronla çekilen görüntüleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Elazığ'da görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü
IHA

 

Elazığ, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis bulutlarının arasında kayboldu. Şehrin dronla çekilen görüntüleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarıda Elazığ'da sis ve pus etkisini gösterdi. Elazığ sabahın erken saatlerinden beri adeta kayıplara karıştı.

Elazığ'da görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü 1
IHA

Şehir merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metre, yüksek yerlerde ise 3 metreye kadar düşürdü.

 

Elazığ sis arasında kaybolurken, güneş kendini tarihi Harput Mahallesi'nde gösterdi. Harput'ta dron ile kaydedilen görüntüler, bir görsel şölen niteliğindeydi. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.