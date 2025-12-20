Elazığ'ın 8 köşeli kasketi yaşatılmaya devam ediyor

Köşeli kasketin gelecek nesillere de aktarılması için destek beklediğini belirten Yentur, “8 köşeli şapka Elazığ'ı temsil ediyor. Her köşesinde farklı bir anlam var. Doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik gibi sekiz tane yöre insanının özelliğini taşıyan şapka modelidir. Meslekle ilgili sıkıntımız, topladığımız zaman bir elinin parmaklarını geçmeyecek kadar bir ustası kaldı. Bizim son nesildir ve bizden sonrası olmayan bir meslektir. Bizim temennimiz, bu mesleğin bizden sonraki nesillere aktarılması ve bunun için üniversitelerin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin bize destek vermeleri ve yeniden yeni çıraklar ve kalfalar yetiştirmemizdir” dedi.