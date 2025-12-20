Elazığ'ın 8 köşeli kasketi yaşatılmaya devam ediyor
20.12.2025 13:58
DHA
Elazığ'dan Fethi Yentur, 26 yıldır şehre özgü ve her köşesi bir anlama gelen 8 köşeli kasket üretiyor. Şehirde şapkayı üreten son ustalardan olan Yentur, geleneğin yaşamasını istiyor.
Şapka üreticisi Fethi Yentur, kültürün önemli sembollerinden olan 8 köşeli kasketi 26 yıldır kendi atölyesinde üretiyor. Köşelerinin doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarına gelen kasketi üreten son ustalardan Yentur, bu geleneğin son bulmamasını temenni ediyor.
"ELAZIĞ'I TEMSİL EDİYOR"
Köşeli kasketin gelecek nesillere de aktarılması için destek beklediğini belirten Yentur, “8 köşeli şapka Elazığ'ı temsil ediyor. Her köşesinde farklı bir anlam var. Doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik gibi sekiz tane yöre insanının özelliğini taşıyan şapka modelidir. Meslekle ilgili sıkıntımız, topladığımız zaman bir elinin parmaklarını geçmeyecek kadar bir ustası kaldı. Bizim son nesildir ve bizden sonrası olmayan bir meslektir. Bizim temennimiz, bu mesleğin bizden sonraki nesillere aktarılması ve bunun için üniversitelerin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin bize destek vermeleri ve yeniden yeni çıraklar ve kalfalar yetiştirmemizdir” dedi.
"AMACIMIZ KASKETİN YAYILMASI VE KULLANILMASI"
Birçok ünlü isme de kasketin gönderildiğini belirten Yentur, “Elazığ Valimiz Çetin Oktay Kaldırım, her gelen misafirine, bürokratlarına, milletvekillerine ve bakanlarına hep bu şekilde şapkayı hediye ediyordu ve ‘Gakgoşluk sertifikası’ veriyordu. Ünlülerden mesela Danilo Şef’e şapkamızı gönderdik. Beyazıt Öztürk’e şapkamızı gönderdik. Meclis Başkanımıza gönderdik, Necati Çetin Kaya’ya, Abdulkadir Aksu’ya, bazı bakanlarımıza gönderdik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sekiz köşeli şapkamız hediye olarak gitti. En son Amerika'daki Türk Evi’nde Slovenya Başkanı’n eşi kendisi kullandı ve taktı. Bayağı bir ilgi ve rağbet gördü. Bizim amacımız sekiz köşeli kasketin yayılması ve kullanılması” diye konuştu.
