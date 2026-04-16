En az 100 yıllık geçmişe sahip. Tapınağa komşu olan bina liseye devredildi
16.04.2026 10:31
İHA
Aydın’da Apollon Tapınağı’nın yanında bulunan 100 yıllık yapının restorasyonu tamamlandı. Tarihi bina, Turizm Lisesi'ne devredildi.
Aydın Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ihaleye çıkılan ve restorasyonu tamamlanan Didim’deki Knasckfuss evinin durumu belli oldu.
Didim’in en önemli tarihi eseri Apollon Tapınağı’nın yanında bulunan iki katlı tarihi bina, geçtiğimiz yıllarda Milet Müze Müdürlüğü’ne devredilmişti. 100 yıldan fazla geçmişe sahip bina, ilçe turizmine hizmet edecek.
İki katlı ve bahçesi olan binanın üst katı Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından işletilecek.
Okul Müdürü İsmail Seçkin Üstün konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Hisar Mahallesi’ndeki bu tarihi binanın ikinci katı ve bahçesi okulumuz tarafından işletilecek. Alacart restoran tarzında olacak. Tüm yıl açık kalacak ve öğrencilerimiz burada eğitim alacak. Bu noktada yeri okulumuza tahsis eden Aydın Valiliğine ve Didim Kaymakamlığı'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
Binanın alt katının ise Turizm Ofisi olarak hizmet vereceği öğrenildi.
