Engelli köpeğine 10 yıldır bebek gibi bakıyor. Ayakkabı boyacısı Hüseyin kazancının yarısını ona harcıyor

Kendisinin de engelli olduğunu ifade eden Öztürk, Pamuk’u her gün düzenli olarak beslediğini ve bebek gibi baktığını söyledi.

İlçede esnaflık yapan Serkan Pehlivan ise "Hüseyin kardeşimiz engelli bir köpeğe yıllardır sahip çıkıyor. Kazancının bir kısmını onun için harcıyor. Kendisi gerçekten çok iyi ve yardımsever bir insan" diye konuştu.