Engelli köpeğine 10 yıldır bebek gibi bakıyor. Ayakkabı boyacısı Hüseyin kazancının yarısını ona harcıyor
03.12.2025 16:31
İHA
Zonguldak'ta ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, kazancının yarısını, 10 yıldır arkadaşlık yaptığı engelli köpeği "Pamuk" için harcıyor. Öztürk geçirdiği kaza sebebiyle bir ayağı kesilen Pamuk'a bebeği gibi baktığını söyledi.
Alaplı’da 10 yıl önce otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi. Ön sağ ayağı kesilen köpek, Alaplı Belediyesi Hayvan Barınma Evi’nde tedavisinin ardından yaşamını sürdürmeye başladı.
"HER SABAH BENİ KAPIDA KARŞILIYOR"
Köpeğe 10 yıldır baktığını ve hiç yanından ayrılmadığını belirten Hüseyin Öztürk, “Hayvanları çok seviyorum. 15 yıldır ilçe merkezinde ayakkabı boyayarak geçimimi sağlıyorum. Pamuk’u barınaktan aldım, o günden beri beraberiz. Köyde yaşıyorum, her sabah işe geldiğimde beni kapıda karşılıyor" dedi.
Kendisinin de engelli olduğunu ifade eden Öztürk, Pamuk’u her gün düzenli olarak beslediğini ve bebek gibi baktığını söyledi.
İlçede esnaflık yapan Serkan Pehlivan ise "Hüseyin kardeşimiz engelli bir köpeğe yıllardır sahip çıkıyor. Kazancının bir kısmını onun için harcıyor. Kendisi gerçekten çok iyi ve yardımsever bir insan" diye konuştu.
