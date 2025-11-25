Erik ağacı kışa girmeden çiçek açtı meyve verdi
25.11.2025 11:52
İHA
Sinop’ta Kasım ayında erik ağacının çiçek açarak meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Sinop’un Mertoğlu köyündeki erik ağacı kasım ayında çiçek açarak meyve verdi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede erik ağacının çiçek açması ve meyve vermesi görenlerin dikkatini çekti.
Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak.
YASAL UYARI
SINOP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SINOP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.