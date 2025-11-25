Erik ağacı kışa girmeden çiçek açtı meyve verdi

25.11.2025 11:52

İHA

Sinop’ta Kasım ayında erik ağacının çiçek açarak meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Erik ağacı kışa girmeden çiçek açtı meyve verdi
IHA

Sinop’un Mertoğlu köyündeki erik ağacı kasım ayında çiçek açarak meyve verdi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede erik ağacının çiçek açması ve meyve vermesi görenlerin dikkatini çekti.

Erik ağacı kışa girmeden çiçek açtı meyve verdi 1
IHA

Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SINOP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SINOP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.