Kuzuları biberonla bile besliyor, sabaha kadar nöbetteler

Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığını korumak amacıyla gece boyunca ağıllarda nöbet tutuyor.
Mart ayına kadar sürmesi beklenen kuzu ve oğlak doğumları, çetin geçen kış şartlarında besicilerin yoğun mesai yapmasına neden oluyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte çiftçiler, yeni doğan kuzuların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor.
Geceleri ağıllarda nöbet tutan besiciler, gebe hayvanların doğumlarını yakından takip ederek güç doğumlara müdahale ediyor.
İkiz doğumlarda anne sütünün yetersiz kalması durumunda kuzular biberonla desteklenirken, doğum sırasında annesini kaybeden kuzular da aynı yöntemle besleniyor.
Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Yakup Doğan, kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Doğan, özellikle gece saatlerinde doğumlara dikkat ettiklerini ifade ederek, "Geceleri koyunlar doğum yaptığında bazıları zorlanabiliyor. Saat başı ya da iki saatte bir ağılları kontrol ediyoruz. Gerekli durumlarda doğuma yardımcı oluyor, hayvanları ayakta tutmaya çalışıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
