Erzincan’da Urartu Krallığı izleri

1967 yılına kadar süren çalışmalarda Urartu dönemine ait iç kale kapısı, tapınak-saray yapısı, surlar, apadana, depo binası ve açık hava tapınağı gibi yapılar ortaya çıkarıldı. Tepenin güney yamacında tespit edilen üç taş örme mezar ise dönemin gömü geleneklerine ışık tuttu.

Kazıların ardından Kültür Bakanlığı’na devredilen kalenin bir bölümü defineciler tarafından tahrip edilse de, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu’nun yürüttüğü yeni kazılarla alan yeniden koruma altına alındı.

Altıntepe’nin yaklaşık 200 metre genişliğe sahip tepesinde Bizans dönemine ait sur kalıntılarının, Urartu yapılarının bir kısmını tahrip ettiği de belirlendi. Bugün kazılara ara verilmiş olsa da bölgeden çıkarılan eserler, Urartu kültürünün Anadolu’daki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.