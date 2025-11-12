Erzincan'daki sığınak 149 göçmen kuşu türüne ev sahipliği yapıyor
12.11.2025 10:33
İHA
"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı" ilan edilen Erzincan’daki Ekşisu Sazlığı, her yıl yüzlerce göçmen kuş türünü ağırlıyor.
Afrika ve Asya kıtaları arasındaki göç rotasında önemli bir mola noktası olan sazlık, dünya mirası listesinde yer alan türlerin de aralarında bulunduğu 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Bölge; turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı ve yaban ördeği gibi türlerin gözlemlendiği önemli bir yaşam alanı konumunda.
Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türünün yanı sıra 52 sürüngen ve memeli türüne de yaşam alanı sağlıyor. Nesli tehlike altında olan bazı kuşların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konakladığı bu doğal alan, göçmen kuşlar için adeta bir sığınak görevi görüyor.
Yapılan gözlemler, turna gibi bazı türlerin uygun iklim koşulları, güvenli ortam ve zengin beslenme kaynakları nedeniyle bölgede yerleşik yaşamaya başladığını ortaya koyuyor. Alanın sazlık yapısı, kuşların korunması, barınması ve üremesi için elverişli bir ortam oluşturuyor.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.