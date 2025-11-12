Erzincan'daki sığınak 149 göçmen kuşu türüne ev sahipliği yapıyor

Afrika ve Asya kıtaları arasındaki göç rotasında önemli bir mola noktası olan sazlık, dünya mirası listesinde yer alan türlerin de aralarında bulunduğu 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bölge; turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı ve yaban ördeği gibi türlerin gözlemlendiği önemli bir yaşam alanı konumunda.