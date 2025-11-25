Erzincan'dan kış manzaraları: Kar, güneş ve sis

Güneş ışığının karla kaplı yamaçlar üzerindeki yansıması ve sisli dağların silüeti, fotoğrafçılara da eşsiz kareler yakalama imkânı sunuyor. Bu güzellikler cazibesi sayesinde, bölgede her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununu misafir ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan'ın batı kesimlerinin aralıklı, karla karışık yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.