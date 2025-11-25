Erzincan'dan kış manzaraları: Kar, güneş ve sis
25.11.2025 10:40
İHA
Erzincan'da Keşiş ve Munzur Dağları'na yağan kar, güneş ve sisle birlikte görenlere görsel bir şölen oluşturdu. Şehir, kışın sunduğu manzarasıyla yeni gözde olmaya aday.
Munzur ve Keşiş Dağları'nın zirveleri, sezonun ilk kar yağışıyla beyaz örtüye bürünürken, güneşin karla kaplı yamaçlarda oluşturduğu parıltı ve sislerin dağı aşan görüntüsü estetik karelere sahne oldu. Sabah saatlerinde Erzincan Ovası’nı kaplayan yoğun sis görenlerini büyüledi.
Güneş ışığının karla kaplı yamaçlar üzerindeki yansıması ve sisli dağların silüeti, fotoğrafçılara da eşsiz kareler yakalama imkânı sunuyor. Bu güzellikler cazibesi sayesinde, bölgede her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununu misafir ediyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan'ın batı kesimlerinin aralıklı, karla karışık yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.