Erzurum'da aynı yolda iki kez zincirleme kaza. Ölü ve yaralılar var

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü, TIR, minibüs, ,iş makinesi, otomobil ve ticari araçların olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazadan kısa süre sonra aynı bölgede bir zincirleme kaza daha oldu.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki TIR kazaya karıştı. İlk kazada 27 kişi yaralandı. İkinci kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var.

Kazaların ardından yol ulaşıma kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.