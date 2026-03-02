Erzurum'un beyaz gelinliği vatandaşın çilesi oldu

Kar yağışı Erzurum halkına oldukça zorlu anlat yaşattı. Karın getirdiği çile ve sıkıntı yanında keyfini yaşayanlarda oldu. Bunların başında da okulları tatil edilen çocuklar geldi. Sokaklarda kardan adamlar yer aldı.

Aileler çocuklarını dışarı çıkarmak konusunda halen endişe yaşıyor çünkü kar yağışı çatılarda devasa kar kütleleri ve sarkan buzlar oluşturdu. Bu durum tehlike saçmaya devam ediyor.