Erzurum'un beyaz gelinliği vatandaşın çilesi oldu
02.03.2026 10:32
Erzurum son yılların en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Kar yağışı hayatı felç etti vatandaşlara zorluklar yaşattı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Erzurum iklimi bakımından her kış oldukça kar yağışı alıyor. Ancak bu yıl son yıllardaki en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Kent merkezinde kar yüksekliği 50 cm geçerken, belediyeler ana yolların önemli bir kısmını temizledi. Ancak yüzlerce ara yol hala temizlenmeyi bekliyor. Kar yağışı sebebiyle okullar 2 günlük tatil edildi. Bu tatil sayesinde kent merkezlerinde insan ve araç trafiği yoğunluğu azaldı.
KAR 2 METREYİ BULDU
Palandöken’in eteklerine yakın alanda bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıklarında mezarlar tamamen kara gömüldü. Mezarlıkların içinde temizlenen yollardaki kar yüksekliği 2 metreyi buldu. Vatandaşlar kendi kapılarının önünü kardan temizlemeye çalıştı. Kimileri ise kardan dolayı kapanan bacaları açmak için çatılara çıktı. Ana yolların trafiğe tamamen açıldığı Erzurum’da hala kaldırımların önemli bir kısmı karla kaplı.
KARIN KEYFİNİ ÇOÇUKLAR ÇIKARDI
Kar yağışı Erzurum halkına oldukça zorlu anlat yaşattı. Karın getirdiği çile ve sıkıntı yanında keyfini yaşayanlarda oldu. Bunların başında da okulları tatil edilen çocuklar geldi. Sokaklarda kardan adamlar yer aldı.
Aileler çocuklarını dışarı çıkarmak konusunda halen endişe yaşıyor çünkü kar yağışı çatılarda devasa kar kütleleri ve sarkan buzlar oluşturdu. Bu durum tehlike saçmaya devam ediyor.
