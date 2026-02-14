Eşini 10 yıl önce kaybetti, her 14 Şubat'ta bir kırmızı gülle ziyaret ediyor

Kayar, yaptığı açıklamada, vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ama eşini hiç unutmadığını söyledi.

Eşiyle 60 yıl hayatın zorluklarına göğüs gerdiklerini belirten Kayar, "14 Şubat Sevgililer Günü’nde ben seni hiç unutmayacağım, ölene kadar. Tabii ki ufak tefek şeyler olurdu ama yüz kızartıcı hiçbir şeyimiz olmadı. Zaten öyle olmasa her Sevgililer Günü burada olur muydum? O benden memnundu, ben de ondan memnundum. Ondan sonra hiç evlenmeyi düşünmedim. Bana olan saygısı, sevgisi dağdan daha büyüktü. Her sene 14 Şubat’ta hiç ara vermeden buraya geldim" diye konuştu.